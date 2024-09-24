將來銀房貸正常收件撥款 首購、無自用住宅族不受影響

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-24 10:15

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國內房貸鬧錢荒，迫使央行下重手打房，純網銀「將來銀行」今 (24) 日表示，領先業界推出的「全線上房貸」目前正常收件、撥款，會持續響應政府政策、支持無自用住宅族群購屋，無論是首購族或資金用途非用於投資其他房產的房貸轉增貸族群，申請、撥款均無需排隊。

將來銀行表示，隨著近期存款資金到位，至年底前提供房貸利率 2.4% 起、申貸成數最高 8 成的優惠，將沒有實體分行而節省下來的營運成本回饋給客戶，整體專案額度 10 億元。

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將來銀行去年 4 月開辦房貸業務，主打銀行業界首家全程「零接觸」房貸，因無需另外約定時間、地點進行實體簽約對保，相較傳統銀行的紙本申請模式大受歡迎，開辦至今以「申請後最快七天內撥款」的高度彈性服務了逾千名民眾，房貸餘額更快速衝破百億元。

目前將來銀行承作雙北、桃園、新竹地區及台中市房貸業務，接下來也會因應民眾需求，陸續開辦台南、高雄地區，建議國人可善用申辦僅需 10-20 分鐘的全線上房貸，大幅節省跑分行的時間及舟車勞頓，申請核貸後即可配合客戶指定時間撥款，且歡迎急需交屋、尚在等待排隊撥款的客戶申請比較。