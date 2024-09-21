Fed理事華勒：通膨降溫速度比預期快 因此支持降息2碼

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-21 01:00

‌



美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周五 (20 日) 接受《CNBC》採訪時表示，他支持在本周的貨幣政策會議上降息 2 碼(50 個基點)，因為通膨降溫速度比他預期的還快。

華勒本周在 9 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 政策會議上對 Fed 降息 2 碼基點投下贊成票。另一位理事鮑曼 (Michelle Bowman) 則在這次決議中投下反對票，認為應該降息 1 碼(25 個基點)，是 2005 年以來首次有理事投反對票。

‌



華勒援引近期消費者和生產者物價指數報告說，根據數據顯示，在過去 4 個月內 Fed 青睞的通膨指標──不包括食品和能源的核心通膨率低於 1.8%。由此可見通膨降溫速度比自己想像的還要快，不得不認為降息 2 碼是正確作法。

華勒也提到，近期數據顯示經濟成長更強勁的下行趨勢，因此在 Fed 將重點轉向支撐疲軟就業市場之際，給了進一步鬆綁貨幣政策的空間。他說：「關鍵是我們的確有行動 (降息) 空間，這就是 FOMC 發出的訊號。」

Fed 本周宣布降息 2 碼，讓基本利率降至 4.75%-5.0% 區間。而在做出這一決策同時，個別官員還暗示今年可能再降息 2 碼，然後明年降息整整 100 個基點。

華勒指出，未來可能會出現多種情況，每種情況都取決於經濟數據。他說：「當通膨降溫比我們任何人預期更快時，我支持大幅降息。我也會對經濟下行抱有同樣看法，以保護我們維持 2% 通膨目標的可信度。如果經濟數據開始並繼續疲軟，我將更願意降息，讓通膨更接近我們的目標。」