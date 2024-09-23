MLPerf測試結果出爐 英特爾Xeon 6的效能較4年前提升17倍

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-23 16:01

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開放工程聯盟 (MLCommons) 日前公布業界標準 AI 效能基準測試套件 MLPerf Inference v4.1 的結果。英特爾 (INTC-US) 企業副總裁暨資料中心 AI 解決方案總經理 Pallavi Mahajan 指出，Xeon 6 在自然語言處理 (BERT 模型) 上的效能表現提升高達 17 倍，預計今年稍晚將正式發表，並攜手合作夥伴與客戶共同促進 Xeon 6 的普及。

英特爾在最新的 MLPerf 基準測試中，支援思科 (CSCO-US)、戴爾 (DELL-US)、慧與 (HPE)、廣達 (2382-TW) 和美超微 (SMCI-US) 等 5 家 OEM 夥伴。每位客戶皆提交了使用第 5 代 Xeon 可擴充處理器的 MLPerf 測試結果。

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英特爾此次將第 5 代 Intel Xeon 可擴充處理器和首次參與測試並搭載效能核心 (P-core) 的 Intel Xeon 6 處理器，提交 6 項 MLPerf 基準測試結果。相較於第 5 代 Xeon 處理器，Xeon 6 處理器在 AI 效能上實現約 1.9 倍的幾何平均效能 (geomean performance) 提升。

英特爾表示，AI 系統需要 CPU 作為關鍵元件，以便於各種情境中成功布署解決方案。英特爾 Xeon 提供優異的 AI 推論解決方案，包括古典機器學習 (ML) 和向量搜尋嵌入 (vector search embedding)。

利用 MLPerf Inference v4.1 測試基準，英特爾提交了第 5 代英特爾 Xeon 處理器和搭載效能核心 (P-core) 的 Xeon 6 處理器，並以 ResNet50、RetinaNet、3DUNet、BERT、DLRM v2 和 GPT-J 模型進行測試。相較於第 5 代 Intel Xeon 處理器，Xeon 6 在六項基準測試中平均提供約 1.9 倍的 AI 推論效能提升。而英特爾是唯一持續向 MLPerf 提交 CPU 測試結果的伺服器處理器供應商。

英特爾自四年前首次提交 MLPerf 測試結果以來，在 CPU 的 AI 效能方面已經取得顯著進展。與 2021 年第 3 代 Intel Xeon® 可擴充處理器相比，Xeon 6 在自然語言處理 (BERT 模型) 上的效能表現提升高達 17 倍，在電腦視覺 (ResNet50 模型) 工作負載上的效能則提升高達 15 倍。

英特爾在其 CPU 產品藍圖規畫中持續投資 AI 領域，例如藉由新的資料類型與效率提升，持續創新 Intel Advanced Matrix Extensions(AMX)。