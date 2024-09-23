〈房產〉台北低總小宅當道 25坪以下交易占比高達36.1%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-23 11:10

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高房價壓力與家庭型態轉變影響，全台主要都會區的小宅化越來越顯著。房仲業者根據實價登錄資料，盤點近一年全台及七都 25 坪以下的房屋占比，發現全國小宅占比已突破 20%，其中台北市更是驚人，小宅占比達 36%。

如再細看七都小宅交易最熱絡的行政區排名，桃園市中壢區奪七都之首，而新北市共有 5 個行政區入榜，小宅買氣旺盛。

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從全國與七都 25 坪以下房屋占總交易件數來看，全國近一年總交易件數共 114,318 件，其中 25 坪以下小宅占比為 23.9%；若再細觀到七都，雙北市的小宅交易占比超過全國水準，台北市以 36.1% 居首，新北市以 28.2% 緊追在後，台中市為 22.9%，高雄市為 22.4%，台南市為 20.1%，桃園市為 20.0%，新竹縣市為 15.9%。除新竹外，其餘六都小宅占比皆已突破 2 成，小宅產品逐漸在住宅市場擁有一席之地。

台北市近一年 25 坪以下房屋占比高達 36.1%，相當於每三件交易就有一件小宅。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市房價居高不下，使不少購屋族群在預算有限下，選擇坪數較小、總價較低的房屋，房貸負擔也相對輕鬆。此外，台北市也有許多北上就業、就學的族群，擁有龐大的租屋需求，因此，親民實惠的小宅在租賃市場頗受投資、置產族群的喜愛。

若從七都近一年小宅熱門交易行政區來看，中壢區以 967 件奪七都之冠。陳金萍指出，中壢區因坐擁機場捷運、青埔高鐵站、中壢火車站等地利優勢，再加上當地居住人口眾多及工作機會多，長年房市需求穩定。而且，當地有許多小坪數的物件可供選擇，讓不少首購自住、置產投資買盤駐足。

而新北市共 5 個行政區入榜為七都之最。陳金萍分析，新北市與台北市相連，各方面皆有著密不可分的依存關係，緊密的交通路網更是拉近了兩地距離。