〈房產〉台 5大銀房貸利率達2.194% 創 188個月來新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-23 15:14

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根據最新五大銀行房貸統計顯示，8 月 5 大銀房貸新作金額是近 4 個月以來首度跌破 1000 億元，顯示先前房貸之亂與央行喝咖啡奏效，且 8 月房貸利率 2.194%，則是寫下 188 個月以來新高，也是金融海嘯以來新高，反映現在銀行資金吃緊，雖然將資金多留給首購族，但房貸利率水準仍呈現上揚。

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根據央行公布的五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做貸款統計，2024 年 8 月房貸利率 2.194%，雖然五大銀行承做許多新青安房貸，不過一般房貸利率攀升，拉高整體房貸水準，過去五大銀在金融海嘯後曾 170 個月的房貸利率都跌破 2%，現在房貸利率已經連續 17 個月都站穩 2% 以上，甚至許多銀行仍有排隊現象，非首購的客戶要貸款難度更是增加。