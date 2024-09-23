〈房產〉台 5大銀房貸利率達2.194% 創 188個月來新高
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-23 15:14
根據最新五大銀行房貸統計顯示，8 月 5 大銀房貸新作金額是近 4 個月以來首度跌破 1000 億元，顯示先前房貸之亂與央行喝咖啡奏效，且 8 月房貸利率 2.194%，則是寫下 188 個月以來新高，也是金融海嘯以來新高，反映現在銀行資金吃緊，雖然將資金多留給首購族，但房貸利率水準仍呈現上揚。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，上一波央行升存準率後，再加上房貸狀況吃緊，銀行房貸的利率就往上攀升，央行喝完咖啡後銀行更是將資金留給首購、都更危老與企業投資發展，整體房貸利率水準也居高不下，甚至有銀行首購房貸利率 2.6% 起，建議民眾現在可以往保險公司或網銀詢問看看，現在有網銀的房貸利率 2.385% 起跳。
根據央行公布的五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做貸款統計，2024 年 8 月房貸利率 2.194%，雖然五大銀行承做許多新青安房貸，不過一般房貸利率攀升，拉高整體房貸水準，過去五大銀在金融海嘯後曾 170 個月的房貸利率都跌破 2%，現在房貸利率已經連續 17 個月都站穩 2% 以上，甚至許多銀行仍有排隊現象，非首購的客戶要貸款難度更是增加。
曾敬德表示，央行喝完咖啡後，銀行放款態度更為謹慎，銀行頗有以價制量的趨勢出現，非首購的客戶盡量少做，即使是首購的客戶也會仔細看個人的財務條件狀況，整體房貸資金可以說是相當緊縮。
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