〈房產〉桃園中路重劃區以綠地公園磁吸買盤 建商規劃小宅今推案

桃園的中路及小檜溪重劃區內擁有豐富的綠地，在各重劃區綠覆率超過 10% 勝出，並成為磁吸雙北及新竹客買盤的關鍵之一，建商興益發在 928 房市檔期於今 (20) 日依規劃公開在中路重劃區內的 130 億元的住宅預售，而有別於區域內的大坪數建案，此一「悦讀伊頓」案則推 25-37 坪的規劃格局。

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桃園中路重劃區有高綠覆率，有 20 公頃綠地公園而風禾公園占地約 1.4 萬坪面積，周圍還有水秀、向陽、中路運動公園，在桃園各大重劃區中，中路及小檜溪重劃區的綠覆率超過 10%，當地房仲業者也指出，綠地設施不僅提供了居民休閒娛樂的場所，還增加了社區的生活質量。此外，中路重劃區靠近的龍安商圈則提供了豐富的購物、餐飲和娛樂選擇，進一步提升了居住在這裡的便利性和吸引力。