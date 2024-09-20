〈房產〉十大人口淨遷入熱區 新北淡水區狂吸3796人稱霸全台

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-20 13:02

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人口的遷移牽動著區域的房市發展。房仲業者根據內政部戶政司的淨遷徙數據和實價登錄中古屋交易資料，盤點 2024 年 1- 7 月七都中淨遷入人數前十名的行政區，新北與桃園均有 3 個行政區上榜，顯示在重大建設與親民房價優勢下，讓新北市與桃園市成為「人口紅利區」，具備強大的人口拉力，其中 ，淡水區淨遷入 3796 人居全台之冠。

淨遷入人數前 10 大行政區中，新北市共有 3 區入榜，其中，淡水區淨遷入 3796 人居全國之冠，至於另外兩區則為林口區和新店區，淨遷入人口也有 2000 人以上。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台北市房價高，加上新北市近年重劃區及捷運持續發展，讓不少人往新北移居。淡水區除了現有的捷運、輕軌外，未來還有淡北道路、淡江大橋等交通設施陸續完工，交通便利性增加，整體機能逐漸成熟，目前平均單價約 28.8 萬元，與台北市和新北蛋黃區相比親民許多，因此成了不少首購、小資族群的移居熱區。

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至於林口區為雙北及桃園的交通樞紐，加上三井 Outlet、新北國際 AI 智慧園區、東森媒體園區等重大建設陸續完成，帶來大量就業機會，也磁吸人口流入，帶來不少移居需求。而新店區則是受惠於央北重劃區、十四張重劃區、裕隆城及南機廠 BOT 案等重大建設加持，加上豐富的生活機能，吸引不少台北市民眾移居。

除了新北市外，十大淨遷入人數最多的行政區，桃園市也拿下 3 席次，分別為桃園區、龜山區和中壢區。陳金萍分析，桃園市鄰近雙北，交通運輸逐步到位，加上 TPASS 效應加持，北北桃生活圈成形，加上桃園市擁有 32 個工業區，數量位居全台第 2，也提供在地居民大量就業機會，同時還有各項重大建設陸續開發，以及房價相較於雙北及新竹地區親民許多，帶來大量移居人口。

陳金萍指出，桃園區、中壢區皆為桃園市重要的商業與交通發展重鎮，目前有三條捷運線正在規劃、興建中，且區域內還有不少熱門重劃區，如桃園區的小檜溪重劃區、中路重劃區、經國重劃區、藝文特區等，而中壢區則有青埔高鐵重劃區，近年來不斷推動重大建設，目前 2 字頭房價正是吸引大量雙北通勤族入住的關鍵因素，也促進周邊中古屋交易。