盤中速報 - ORDI大跌8.2%，報33.16美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-23 00:20
ORDI(ORDI)在過去 24 小時內跌幅超過8.2%，最新價格33.16美元，總成交量達0.33億美元，總市值7.02億美元，目前市值排名第 56 名。
近 1 日最高價：36.21美元，近 1 日最低價：33.07美元，流通供給量：21,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+14.34%
- 近 1 月：+12.34%
- 近 3 月：-15.18%
- 近 6 月：-43.14%
- 今年以來：-54.62%
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