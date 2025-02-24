盤中速報 - Golem大漲24.29%，報0.37美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-24 00:05
Golem(GLM)在過去 24 小時內漲幅超過24.29%，最新價格0.37美元，總成交量達0.50億美元，總市值3.72億美元，目前市值排名第 81 名。
近 1 日最高價：0.43美元，近 1 日最低價：0.3美元，流通供給量：1,000,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-24.58%
- 近 1 月：-12.48%
- 近 3 月：-21.80%
- 近 6 月：-10.52%
- 今年以來：-21.06%
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