盤中速報 - MANTRA大漲11.92%，報8.42美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-24 00:05
MANTRA(OM)在過去 24 小時內漲幅超過11.92%，最新價格8.42美元，總成交量達1.40億美元，總市值81.82億美元，目前市值排名第 15 名。
近 1 日最高價：9.17美元，近 1 日最低價：7.49美元，流通供給量：972,979,972。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+11.61%
- 近 1 月：+126.38%
- 近 3 月：+126.25%
- 近 6 月：+724.55%
- 今年以來：+119.35%
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