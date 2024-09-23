盤中速報 - Celestia大跌11.13%，報5.33美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-23 00:05
Celestia(TIA)在過去 24 小時內跌幅超過11.13%，最新價格5.33美元，總成交量達0.38億美元，總市值11.23億美元，目前市值排名第 42 名。
近 1 日最高價：6.07美元，近 1 日最低價：5.29美元，流通供給量：209,865,446。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+24.17%
- 近 1 月：+12.99%
- 近 3 月：-5.85%
- 近 6 月：-56.81%
- 今年以來：-57.42%
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