盤中速報 - Sui大漲8.4%，報1.6美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-23 01:50
Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過8.4%，最新價格1.6美元，總成交量達1.65億美元，總市值42.63億美元，目前市值排名第 17 名。
近 1 日最高價：1.61美元，近 1 日最低價：1.42美元，流通供給量：2,679,963,750。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+36.53%
- 近 1 月：+72.86%
- 近 3 月：+65.32%
- 近 6 月：-14.93%
- 今年以來：+74.54%
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