外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.51%，報33.19元
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 00:40
截至台北時間19日00:40，美元/泰銖下跌0.17點跌幅達0.51%，暫報33.19點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-3.56%
- 近 1 週：-0.89%
- 近 3 月：-9.37%
- 近 6 月：-6.97%
- 今年以來：-2.88%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.73，本日下跌0.2%
- 美元/韓元相關性0.63，本日下跌0.42%
- 美元/瑞典克朗相關性0.60，本日下跌0.16%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
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