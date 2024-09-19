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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.51%，報33.19元

鉅亨網新聞中心 2024-09-19 00:40


截至台北時間19日00:40，美元/泰銖下跌0.17點跌幅達0.51%，暫報33.19點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-3.56%
  • 近 1 週：-0.89%
  • 近 3 月：-9.37%
  • 近 6 月：-6.97%
  • 今年以來：-2.88%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.73，本日下跌0.2%
  • 美元/韓元相關性0.63，本日下跌0.42%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.60，本日下跌0.16%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.65，本日下跌0.39%
  • 英鎊/美元相關性-0.62，本日下跌0.34%
  • 澳元/美元相關性-0.56，本日下跌0.07%

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美元/泰銖33.17-0.57%
韓元/美元0.000754590.00%
紐元/美元0.62410.92%
英鎊/美元1.3260.78%
澳元/美元0.67920.53%

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