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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.48%，報0.9149元

鉅亨網新聞中心 2025-01-18 01:10


截至台北時間18日01:10，美元/瑞郎上漲0.0044點漲幅達0.48%，暫報0.9149點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.85%
  • 近 1 週：-0.15%
  • 近 3 月：+5.27%
  • 近 6 月：+1.87%
  • 今年以來：+0.37%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.80，本日上漲0.08%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.68，本日上漲0.07%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日上漲0.36%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.89，本日上漲0.15%
  • 歐元/加幣相關性-0.67，本日上漲0.05%
  • 英鎊/美元相關性-0.66，本日上漲0.56%

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人民幣/美元0.1364870.07%
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加幣/美元0.691-0.52%
英鎊/美元1.2164-0.61%

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