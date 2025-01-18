外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.48%，報0.9149元
鉅亨網新聞中心 2025-01-18 01:10
截至台北時間18日01:10，美元/瑞郎上漲0.0044點漲幅達0.48%，暫報0.9149點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.85%
- 近 1 週：-0.15%
- 近 3 月：+5.27%
- 近 6 月：+1.87%
- 今年以來：+0.37%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.80，本日上漲0.08%
- 美元/離岸人民幣相關性0.68，本日上漲0.07%
- 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日上漲0.36%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大漲0.47%，報1.4461元
- 外匯速報 - 澳元/日元(AUDJPY) 大跌1.04%，報96.42元
- 外匯速報 - 近月日元(JYCON) 大漲0.79%，報0.006467元
- 外匯速報 - 美元/日元(USDJPY) 大跌0.78%，報155.25元
上一篇
下一篇