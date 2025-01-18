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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大漲0.47%，報1.4461元

鉅亨網新聞中心 2025-01-18 03:40


截至台北時間18日03:40，美元/加幣上漲0.0068點漲幅達0.47%，暫報1.4461點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.06%
  • 近 1 週：-0.01%
  • 近 3 月：+4.66%
  • 近 6 月：+5.28%
  • 今年以來：+0.06%

美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.70，本日上漲0.89%
  • 美元/新加坡幣相關性0.70，本日上漲0.16%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.62，本日上漲0.49%

美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.76，本日上漲0.27%
  • 紐元/美元相關性-0.74，本日上漲0.38%
  • 歐元/美元相關性-0.64，本日上漲0.25%

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美元/加幣1.44690.53%
澳元/美元0.6194-0.29%
紐元/美元0.5585-0.32%
歐元/美元1.0276-0.21%

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