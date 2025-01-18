外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大漲0.47%，報1.4461元
鉅亨網新聞中心 2025-01-18 03:40
截至台北時間18日03:40，美元/加幣上漲0.0068點漲幅達0.47%，暫報1.4461點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.06%
- 近 1 週：-0.01%
- 近 3 月：+4.66%
- 近 6 月：+5.28%
- 今年以來：+0.06%
美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.70，本日上漲0.89%
- 美元/新加坡幣相關性0.70，本日上漲0.16%
- 美元/瑞典克朗相關性0.62，本日上漲0.49%
美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
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