Fed啟動降息循環 一口氣先降2碼

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-09-19 02:04

‌



聯準會 (Fed) 週三 (18 日) 開啟 2020 年以來首次降息，本輪降息最先一口氣降息 2 碼，將基準利率走廊調降至 4.75-5.00%，以阻止勞動力市場放緩。

除了新冠疫情期間的緊急降息之外，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 上一次降息 2 碼是在 2008 年全球金融危機期間。

‌



除了此次降息之外，委員會還透過「點狀圖」表明，預估今年年底將再降息 2 碼，接近市場定價。到 2025 年底，聯邦資金利率將再降 4 碼，意味著明年還會有四次每次 1 碼的降幅，而 2026 年將降息 2 碼。

FOMC 會後聲明中指出，委員會對通膨持續向 2% 邁進的信心增強，並判斷實現就業和通膨目標的風險大致平衡。

本次決定是「根據通膨和風險平衡的進展」做出的。FOMC 的投票結果為 11 比 1，理事鮑曼傾向降息 1 碼，這是 2022 年 6 月以來首次未能全票通過決策，也是 2005 年 9 月以來首次有理事出現異議。

在評估經濟狀況時，FOMC 認為「就業成長放緩，失業率上升，但仍處於低位。」

FOMC 官員將今年的失業率預期從 6 月的 4% 上調至 4.4%，並將通膨預期從之前的 2.6% 下調至 2.3%。在核心通膨方面，官員們將預期下調至 2.6%，較 6 月下調了 0.2 個百分點。

該委員會預計，長期中性利率將在 2.9% 左右，隨著聯準會努力將通膨率降至 2%，這一水平已經上升。儘管大多數經濟指標看起來相當穩健，但聯準會還是做出了這個決定。

美國國內生產毛額 (GDP) 一直在穩定成長，亞特蘭大聯邦儲備銀行 (Atlanta Fed) 預計，由於消費者支出持續強勁，美國第三季經濟將成長 3%。此外，儘管大多數指標顯示通膨遠高於央行 2% 的目標，但聯準會還是選擇了降息。

然而，聯準會主席鮑爾和其他政策制定者近期表達對勞動市場的擔憂。雖然裁員幾乎沒有反彈的跡象，但招募卻明顯放緩。

Axonic Capital 研究主管 Peter Cecchini 稱，鑑於房地產市場現狀，聯準會在降息週期的首次降息行動便下調 2 碼，這種做法是「非比尋常的」。