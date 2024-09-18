股匯債市將迎不小波動！市場對Fed降幅看法分歧 德銀：將創逾15年最大意外

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-18 14:37

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美國聯準會 (Fed) 將在台灣時間周四 (19 日) 凌晨宣布最新利率決議，市場普遍認為 Fed 將啟動降息按鈕，但在此前夕，全球金融市場交易員面臨到不尋常的不確定性，令市場出現劇烈波動。

雖然主要券商預估，Fed 將在為期兩天的貨幣政策會議結束時降息 1 碼 (25 個基點)，但金融市場認為決策官員很有可能以降息 2 碼來開啟新一輪寬鬆週期。

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反映市場對未來貨幣政策預期的聯邦基金期貨價格上漲，將降息 2 碼機率從一週前的 30% 推高至 61%。在媒體報導重燃更激進寬鬆政策的前景後，這種可能性大幅縮小。

美國銀行全球研究在報告中指出，這些變動讓 Fed 決定的明確性創史上新低，Allspring 固定收益首席投資策略師 George Bory 也指出，市場在 Fed 行動前 24 小時出現分歧相當罕見。”

Bory 說，「通常，在這個時間點，聯準會會傳達或引導市場預期非常具體的行動」，並稱鑑於該決定的高度不確定，部位不太可能很大。

雖然聯準會的決定經常會影響市場，但因為預測降息 1 碼跟 2 碼的交易員數量相當，這可能導致無論聯準會做出什麼決定，都會讓許多交易員感到驚訝。德意志銀行分析指出，Fed 此次決定可能創造逾 15 年最大意外。

StoneX 市場研究主管 Matt Weller 說：「沒人能確定，人們有不同的預測，如果你願意猜測，那麼其中一半左右的人將猜錯，他們將被迫調整自己的立場。無論如何，我們都可能會看到市場出現相當大的波動。」

投資人也認為，在 Fed 決定出爐後，股市、匯市和固定收益等資產類別都可能出現劇烈波動。根據選擇權分析服務機構 ORATS 數據，標普 500 指數周三料將出現 1.1% 左右的震幅。

若 Fed 決定和主席鮑爾發言動搖了交易員對大幅降息的信心，預估年底前降息約 120 個基點的交易員恐不得不調整他們的想法。

全球宏觀避險基金 NWI Management 董事總經理 Tara Hariharan 說：「鑑於美國經濟持續保持韌性，市場將不得不解除部分定價」，Hariharan 並預估殖利率曲線前端將趨陡。

此外，Fed 決定也可能攪動匯市。Weller 指出，降息 1 碼恐導緻美元走升，兌日元可能重返關鍵的 142 日元上方，降息 2 碼則可能讓美元回貶致 140 日元。

Mischler Financial Group 固定收益部門董事總經理 Glen Capelo 也預估 Fed 的決定將加劇利率波動，降息 1 碼極可能導致公債遭拋售，不過很大程度也取決於鮑爾的記者會。