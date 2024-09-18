Fed最新利率決議即將公佈！國際油價今走弱跌0.7% 結束連兩日漲勢

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-09-18 17:18

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由於產業報告顯示美國原油和燃料庫存增加，抵消中東緊張局勢加劇和聯準會 (Fed) 降息影響，今 (18) 日國際油價在連續兩個交易日走漲後下行。

市場消息人士週二 (17 日) 引述美國石油協會 (API) 數據指出，在 13 日為止一週，美國原油庫存增加 196 萬桶，汽油庫存也有所增加。

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截至台灣時間今日下午 4 點 10 分，11 月布蘭特期油價格下跌 0.7% 至每桶 73.16 美元，10 月美國期油亦跌 0.7% 至每桶 70.73 美元。

盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 說：「API 報告顯示，上週美國原油和燃料庫存增加，抵消中東地區持續的緊張局勢，導致原油交易走軟。」

自 9 月 10 日跌破每桶 70 美元創 2021 年 12 月來新低後，布蘭特期油價格開始反彈。Hansen 指出，由於全球煉油廠利潤疲軟，預示著需求疲軟，該股在每桶 75 美元左右的價位面臨反壓。

Fed 將於台灣時間周四 (19 日) 凌晨公佈最新利率決議，市場普遍認為 Fed 將做出四年多以來的首次降息動作，市場預估降息 2 碼機率約 66.7%。

瑞銀 (UBS) 分析師 Giovanni Staunovo 指出，Fed 降息幅度的不確定性也讓投資人保持謹慎。

中東國家黎巴嫩各地週二發生呼叫器 (又稱 BB Call) 爆炸事件，貝魯特當局跟真主黨指責是以色列所為，市場對此事件恐影響石油供應的擔憂給油價帶來一些支撐力道。

此外，美國料將補充戰略石油儲備 (SPR) 的預期也讓油價有撐。