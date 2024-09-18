不管FED降1碼還是2碼，台積電的妖股們都是要飆
鉅亨網新聞中心 2024-09-18 19:00
台股周三下跌 171 點收 21678，成交量 3280E 較前兩個交易日明顯回升，但很多資金因擔心晚上 FED 降息結果的不確定因素先砍股票，故整個市場下跌家數 1096 遠高於上漲家數 595，而根據週末最新機率顯示降 2 碼機率高於 60%，同時間道瓊、S&P 指數都創歷史新高，這告訴我們美國的資金視降息 2 碼為利多，而日、韓股今日也都小漲，台股不必自己嚇自己，只要降息趨勢底定下來，資金將快速回流股市，中秋過後方向向上，行情將趨於樂觀。
大華國際投顧鄭瑞宗表示，驅動市場向上的仍以 AI 為主軸，但不同的是，去年六月一路漲上來，市場追逐的是輝達的供應鏈，現在則轉向台積電的供應鏈，道理也很簡單，輝達是 AI 的龍頭，但卻不是唯一，後續仍要面對競爭者的挑戰，相關供應商彼此競爭，也要面臨毛利率的壓力，加上股價漲很久了，AI 伺服器系統廠、水冷廠等股價這波打下來，量能都冷掉，要漲回之前高點恐怕都不容易了。但台積電幾乎是 AI 晶片製造的唯一，競爭者三星、INTEL 連車尾燈都看不到，每年資本支出都近一兆上下，本土供應鏈比重越來越高，COWOS 今年底產能約達 4 萬片，明年估達 8 萬片，2026 年則上看 13~14 萬片，以此擴張速度，供應鏈訂單至少看到 2025，龍頭股 (3131-TW) 弘塑滿到 2026，供應鏈股價長多的趨勢，將延續到明年去，所以我說市場資金要買台股，絕對繞不開這一組。
今日台積電設備廠中最強為 (3573-TW) 辛耘漲停板 426.5 元，辛耘為台積電 COWOS 濕製程設備第二大供應商，第一大為弘塑，但早上市場傳言辛耘搶到弘塑設備訂單並不是真的，因兩者設備有差異，並無法互相取代，辛耘則還有代理設備與再生晶圓的業務，本就受惠於台積電的需求，今日漲回季線之上，可望落後補漲，而弘塑則大幅度上明年出貨量至 150~200 台，EPS 上看 50 元，今天遭到傳言影響股價跌 3.5% 下來，反而又是一次好買點。
而弘塑上修明年出貨的主因是找到外包廠協助代工，不然擴產速度追不上台積電訂單的量，故外包廠將因代工訂單同步受惠，其中 (2070-TW) 精湛就是弘塑外包廠之一，週四、五、一連續拉三根漲停，今日才回檔修正換手一下，但妖股就是這樣，飆上去快，下來快上去又更快，上半年 EPS1.66 元，遠高於 (6706-TW) 惠特大虧 2.65 元，惠特這波則是受惠要幫 (6187-TW) 萬潤代工的題材，股價一路飆到 177，相比之下精湛數字好上太多，股價應該要更高。
鄭瑞宗認為，題材與精湛類似的則是 (4542-TW) 科嶠，是台積電供應鏈的另一家飆股，週五、一都漲停，早上也一度大漲 9.1%，科嶠之前發行 CB，大部分由 (3680-TW) 家登認購，法人圈盛傳家登將釋放代工訂單給科嶠，其實邏輯都一樣，因為台積電需求太強，弘塑、萬潤、家登擴產不及，都要找外包廠代工，這就是訂單外溢效應，一線股過去一年都漲好幾倍了，現在換這些二線股當道，成為市場最強妖股。
(3167-TW)大量也沒讓大家失望，今日收盤 96.7+4.54%，創下掛牌以來收盤價新高，股價雖然還沒超過 99.5 元前高，但已實質創新高，走勢正在加速。大量 COWOS 相關設備是通過台積電認證，目前剛開始出貨給日月光，新聞這兩天一直報導輝達、AMD 需求太強，日月光也加速擴產 COWOS，大量就是供應商之一，年底前營收會很強，明年出貨要成長 300%，這波自 50 漲一倍上來，我定義這只是初升段，回頭看過去 15 個月 (6640-TW) 均華自 90 漲到 1080 共計大漲 12 倍，也就是因為打入台積電供應鏈的緣故，大量明年估計上看 8~10 元，PE 先看 20~30 倍，都還有倍數空間，也有變身妖股的條件。
鄭瑞宗強調，台積電供應鏈自然還包含 CPO、矽光子這一組，今早科嶠大漲 9% 時候帶領會員大賺三成於高檔出脫一半持股，賣掉的資金則轉去布局最新台積電供應鏈 3XXX，這家公司某個產品具有全球獨家專利，是未來台積電發展 CPO、矽光子一定要用的技術，故台積電需要這家公司，下半年到明年也將為了台積電的需求大幅度擴產，相關產品 4Q 將小量出貨，明年逐步放量，後年將非常可觀，因為是台積電需要的公司，我相信未來是要漲好幾倍的趨勢股，第四季隨著新品出貨的題材，也有機會化身最新妖股狂噴一波。
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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師
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ID:@S168178
2070 精湛噴三根後！4542 科嶠噴更兇！3XXX 接棒繼續妖下去
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