〈台幣〉觀望央行超級周 升貶互見收31.94元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-18 16:45

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新台幣今 (18) 日漲跌互見，一度叩關 32 元整數關卡，最低來到 31.99 元，終場小貶 3 分至 31.94 元，台北外匯經紀公司成交值 14.19 億美元，市場正觀望本周超級央行周的訊息，包括美國聯準會、英國和日本央行都將公布最新的利率決策。

新台幣以 31.93 元、貶值 2 分開出後，在美國聯準會即將降息的聲浪下，一度升值至 31.864 元，但買賣匯力道強烈拉鋸，高低價差 1.26 角，終場轉為貶值 3 分至 31.94 元。

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觀察主要亞幣，升貶互見，韓元貶值逾 0.3%，新台幣貶值 0.09%，日元、泰銖則升值超過 0.2%，星元升逾 0.1%，人民幣微幅升值，港幣平盤。

統一投顧分析，美國商務部周二公布 8 月零售銷售月增 0.1%，高於市場預期的 - 0.2%，主要受惠線上銷售的佳績，暗示美國經濟在第三季大部分時間內仍維持穩固基礎，而本周聯準會有望啟動降息循環，有利進一步強化「經濟軟著陸」的信心。