中國央行淨回籠人民幣5,103億 9月MLF操作常規性延後續做
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-18 15:00
中國人民銀行（央行）周三（18 日）以固定利率、數量招標方式展開人民幣（下同）5,682 億元逆回購操作，中標利率維持在 1.70％的水準。
此外，央行將於 9 月 25 日續做今日到期的中期借貸便利（MLF）。Wind 的數據顯示，周三 4,875 億元逆回購和 5,910 億元 MLF 到期，代表當日淨回籠 5,103 億元的銀彈。
本周內央行累計有 8,845 億元 7 天期逆回購到期和 5,910 億元 1 年期 MLF 到期，周四到周五到期金額分別為 1,608 億、2,362 億元。
據《經濟參考報》報導，中標利率持平，符合市場普遍預期。專家說，央行剛剛在 7 月 25 日把 MLF 中標利率大幅度下調 20 個基點，近期市場利率總體保持穩定。
光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，接下來考慮到季末特殊時點臨近，政府債券供給增加，繳准、繳稅等給短期資金面帶來擾動，但市場隨宏觀政策加力有預期，央行仍可能拿出降準等工具，配合積極財政政策，加上央行公開市場靈活操作，預料資金面有望繼續保持平穩。
仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，在月末、季末等重要時點疊加背景下，預計接下來央行將繼續透過公開市場操作和其他貨幣政策工具展開及時、強力、有效的流動性調節，進行科學、規範、精細化的流動性管理，做到總量適度、節奏平穩、結構得宜。
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