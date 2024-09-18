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〈台股盤後〉權值股不給力 秋節後首交易日開低走低摜破月線

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-18 14:06

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〈台股盤後〉權值股不給力 秋節後首交易日開低走低摜破月線。(鉅亨網記者張欽發攝)

台股今 (18) 日集中市場以平低盤開出，早盤指數以 21813.54 點開出，失守月線，盤中包括電子、金融指數 同步下跌，營建指數小漲，台積電 (2330-TW) 收盤下跌 6 元或 0.63%，收在 941 元，終場集中市場以下殺 171.24 點 0.78%，以 21678.84 點作收，摜破月線，成交值 3280.5 億元。

同時，今天台北金融市場呈現股匯市雙殺局面，新台幣兌美元匯價中午暫收 31.938 元、貶值 2.8 分，成交金額 6.60 億美元。市場專家指出，台股大盤仍遭遇均線及龐大解套反壓，出現震盪走勢而且可能震盪向下，同時，今天的期貨結算也爲台股的遭摜殺埋下不利變數。


台股今天早盤以 21813.54 點開出，最高爲 21859.16 點，最低爲 21584.63 點，全場成交值 3280.55 億元。

資深證券分析黃漢成指出，近期反彈的過程中，季線仍爲沉重壓力區，且在市場觀望態度之下，大盤指數可能震盪向下。20 日開賣的 iPhone 16 目前看來除正常換機之外，並沒有太大驚喜的銷售出現，投資人現階段對蘋果概念並不必心存有過高的期待。

台股權值股台積電收盤下跌 6 元，鴻海 (2317-TW) 下跌 7 元或 3.87%，聯發科 (2454-TW) 下跌 25 元 2.21%，大立光 (3008-TW) 及玉晶光 (3406-TW) 都下跌。其中，大立光收盤下跌 120 元或 4.57%，玉晶光收跌 19 元或 3.91%，收盤報 467 元。

IC 載板類股的欣興 (3037-TW) 下跌，南電 (8046-TW) 收在平盤上漲、景碩 (3189-TW) 收盤下跌 3 元或 2.8%，收盤價報 104 元。

台新金 (2887-TW)、中信金 (2891-TW) 搶併新光金控 (2888-TW)，中信金向金管會提出申請公開收購新光金，16 日遭金管會以投資計畫內容不完備為由，予以緩議。不過，中信金仍未放棄，並發布重大訊息表示，將盡快重新修訂計畫，再送董事會核定。收盤中信金上漲，台新金及新光金雙雙下跌作收。新光金收盤暴跌 7.87%，以 12.3 元作收。

今天在貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 收盤同步上揚。

同時，台塑集團台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW)、台塑化 (6505-TW) 及台化 (1326-TW) 股價今天也展現抗跌力道，台塑、南亞及台化平盤作收，台塑化收盤上漲 0.3 元或 0.59%，以 51.5 元作收。

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台積電941-0.63%
台新金18.2-3.45%
聯發科1105-2.21%
大立光2505-4.57%
玉晶光467-3.91%
欣興143-2.39%
南電1330.00%
景碩104-2.80%
中信金33.62.75%
新光金12.3-7.87%
長榮1871.36%
萬海80.52.81%
陽明62.61.46%
台塑48.250.00%
南亞42.150.00%
台塑化51.50.59%
鴻海174-3.87%
台化40.650.00%
美元/台幣31.9860.24%

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加權指數法興(售) 槓桿5.15
台積電法興(購) 槓桿5.09
鴻海法興(購) 槓桿6.81
鴻海法興(購) 槓桿7.89

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