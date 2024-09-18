〈台股盤後〉權值股不給力 秋節後首交易日開低走低摜破月線

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-18 14:06

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台股今 (18) 日集中市場以平低盤開出，早盤指數以 21813.54 點開出，失守月線，盤中包括電子、金融指數 同步下跌，營建指數小漲，台積電 (2330-TW) 收盤下跌 6 元或 0.63%，收在 941 元，終場集中市場以下殺 171.24 點 0.78%，以 21678.84 點作收，摜破月線，成交值 3280.5 億元。

同時，今天台北金融市場呈現股匯市雙殺局面，新台幣兌美元匯價中午暫收 31.938 元、貶值 2.8 分，成交金額 6.60 億美元。市場專家指出，台股大盤仍遭遇均線及龐大解套反壓，出現震盪走勢而且可能震盪向下，同時，今天的期貨結算也爲台股的遭摜殺埋下不利變數。

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台股今天早盤以 21813.54 點開出，最高爲 21859.16 點，最低爲 21584.63 點，全場成交值 3280.55 億元。

資深證券分析黃漢成指出，近期反彈的過程中，季線仍爲沉重壓力區，且在市場觀望態度之下，大盤指數可能震盪向下。20 日開賣的 iPhone 16 目前看來除正常換機之外，並沒有太大驚喜的銷售出現，投資人現階段對蘋果概念並不必心存有過高的期待。

台股權值股台積電收盤下跌 6 元，鴻海 (2317-TW) 下跌 7 元或 3.87%，聯發科 (2454-TW) 下跌 25 元 2.21%，大立光 (3008-TW) 及玉晶光 (3406-TW) 都下跌。其中，大立光收盤下跌 120 元或 4.57%，玉晶光收跌 19 元或 3.91%，收盤報 467 元。