〈房產〉8月全台戶數攀巔峰 戶量連三月創新低僅2.51人與小宅趨勢相符

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-18 16:09

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根據最新戶政統計資料顯示，8 月全台戶數 934.3 萬戶，持續創下歷史新高，不過戶量已經連續三個月剩下 2.51 人，持續寫下歷史新低，且全台人口數量也開始從去年 12 月高點 2342 萬人，開始逐月遞減，顯示家庭人口組成仍持續減少，與當前小宅化的發展趨勢吻合。

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統計顯示，從 2009 年開始戶量首度跌破平均每戶 3 人，一路呈現減少趨勢，2015 年跌破 2.8 人，今年 6~8 月剩下平均每戶 2.51 人，持續創下新低，顯示現在家庭的人口組成越來越少，不過同時間戶數卻持續創高，2021 年突破 900 萬戶後，今年 8 月戶數寫下 934.3 萬戶的歷史新高。

至於人口變化較大是在 2021-2023 年，主要因為疫情期間有些國人滯留海外無法歸國，2021-2022 年兩年期間人口都呈現負成長，不過 2023 年陸續回國後人口數量反彈，但實際上人口變化沒這麼劇烈，不過從去年底人口數量達到 2342 萬人後，今年已經呈現逐月減少的趨勢。