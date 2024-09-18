〈房產〉8月全台戶數攀巔峰 戶量連三月創新低僅2.51人與小宅趨勢相符
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-18 16:09
根據最新戶政統計資料顯示，8 月全台戶數 934.3 萬戶，持續創下歷史新高，不過戶量已經連續三個月剩下 2.51 人，持續寫下歷史新低，且全台人口數量也開始從去年 12 月高點 2342 萬人，開始逐月遞減，顯示家庭人口組成仍持續減少，與當前小宅化的發展趨勢吻合。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去大家庭的家庭組成持續改變，再加上這幾年大量交屋潮出現，分戶狀況更為明顯，而中南部居住型態改變，從大家庭居住在一棟透天，轉變為小家庭居住在電梯大樓，也都導致即使人口出現老化，但戶量仍越來越多，也因為家庭組成越來越為精簡，加上房價高漲，小宅化趨勢更為顯著。
統計顯示，從 2009 年開始戶量首度跌破平均每戶 3 人，一路呈現減少趨勢，2015 年跌破 2.8 人，今年 6~8 月剩下平均每戶 2.51 人，持續創下新低，顯示現在家庭的人口組成越來越少，不過同時間戶數卻持續創高，2021 年突破 900 萬戶後，今年 8 月戶數寫下 934.3 萬戶的歷史新高。
至於人口變化較大是在 2021-2023 年，主要因為疫情期間有些國人滯留海外無法歸國，2021-2022 年兩年期間人口都呈現負成長，不過 2023 年陸續回國後人口數量反彈，但實際上人口變化沒這麼劇烈，不過從去年底人口數量達到 2342 萬人後，今年已經呈現逐月減少的趨勢。
曾敬德表示，在家庭人口越來越精簡，與高房價的壓力之下，新推案的小宅化不僅有市場也是發展趨勢，尤其新青安政策幫助年輕人減壓，也容易去購置相對低總價的小宅產品，2 房產品已經逐漸成為市場上的標準品。
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