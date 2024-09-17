美8月零售銷售超預期月升0.1% 市場降息兩碼預期仍堅挺

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-17 20:37

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美國 8 月零售銷售月增率超預期成長，主要受惠線上銷售的佳績掩蓋其他商家憂喜參半的業績。與此同時，意外成長的數據也暗示美國經濟在第三季大部分時間內仍保持穩固基礎，再添經濟軟著陸新證據。儘管如此，市場對美國央行本周降息兩碼 (50 個基點) 的預期依然堅挺。

美國商務部周二 (17 日) 公布數據顯示，8 月零售銷售月增 0.1%，高於市場預期的 -0.2%，較上修後前值 1.1% 大幅降溫；按年來看成長 2.13%，前值自 2.9% 下修至 2.86%。

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數據顯示，健康的消費需求繼續支撐經濟。(圖：ZeroHedge)

此外，剔除汽車、汽油、建築材料和食品服務的 8 月核心零售銷售月增率報 0.1%，低於市場預期的 0.2%，也不及前值 0.4%；8 月剔除汽車和汽油的零售銷售月增 0.2%，雖連續 4 個月成長，但低於市場預期的 0.3%，同樣不及前值 0.4%。

美國 8 月零售銷售年增速下滑，但核心零售銷售加速成長。(圖：ZeroHedge)

8 月核心零售銷售與國內生產毛額 (GDP) 的消費者支出部分最為吻合。消費者支出在第二季加速成長，使其在進入第三季之前走上了更高的成長道路。經濟學家預估第三季 GDP 折合年率約為 2.5%，第二季增速為 3.0%。

觀察報告細項，在 13 個類別中有 5 個類別出現成長，而其他類別如電子和電器、服裝和家具則出現下滑。另外由於汽油價格下滑，加油站的收入減少。

美商務部公布報告顯示，在 13 個類別中有 5 個類別出現成長。(圖：ZeroHedge)

(圖：ZeroHedge)

8 月零售數據主要受線上零售商、醫療保健支撐，零售額分別較上季增加 1.4% 和 0.7%。

美國 8 月線上零售商銷售 (經調整後) 創下歷史新高。(圖：ZeroHedge)

這些數據表明，儘管企業招聘和薪資成長出現放緩跡象，但第三季中期家庭需求依然強勁。對於聯準會 (Fed) 來說，數據也透露美國經濟基礎穩固，決策者們將舉行為期兩天的會議討論降息幅度。

除了就業成長放緩外，經濟學家還預測，借貸成本上升、新冠疫情期間的儲蓄耗盡以及生活成本上漲等因素的結合，最終會讓美國消費者削減支出。

市場分析認為，上述的報告表明消費者變得更加節省，在線上搜尋必需品和。返校用品的折扣優惠。由於就業市場降溫，再加上 7 月儲蓄率降至 2.9%，消費者別無選擇只能收緊預算──這帶來更大範圍經濟放緩風險，可能會讓聯邦公開市場委員會 (FOMC) 大幅降息。

值得注意的是，零售數據不僅沒有根據物價變化進行調整，而且在很大程度上反映商品購買，而商品購買在消費者總支出中的占比相對較小。本月稍晚的數據將提供 8 月份經通膨調整後的商品和服務支出的更多細節。

目前外界對 Fed 降息幅度看法仍不一，多數經濟學家預估，Fed 將宣布降息一碼 (25 個基點)，認為美國經濟的困境不足以支撐金融市場預期的降息兩碼。不過市場仍認押注 Fed 本周降息兩碼。

截稿前，根據芝商所 FedWatch 工具，市場認為 Fed 本周降息兩碼的機率為 67%，降息一碼的機率為 33%。