國際油價一度跌破每桶70美元 石油消費者紛紛進行避險

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-17 19:30

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國際油價上周一度跌至每桶 70 美元以下，當時石油消費者增加有史以來規模數一數二大的避險交易之一。

根據外媒周二 (17 日) 報導，全球基準布蘭特原油交換交易商 (Swap Dealers, SD) 持有的多頭合約數量躍升近 5 萬口，為 2023 年 3 月以來新高，也創下有紀錄以來第三大增幅。對於歐洲柴油基準，交換交易商的多頭部位達到 2020 年以來新高。

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交換交易商的部位通常被視為航空與航運公司等工業消費者避險部位的代表，因為它們顯示銀行和其他交易商在場外交易中承擔的風險。

消費者通常會購買衍生品，這些衍生品將從更高的價格中獲利，以保護自己免受實質燃料成本飆升的影響。當 2020 年新冠疫情爆發時，許多人在這些部位上損失數十億美元，隨著旅行恢復正常，他們花年時間重建避險部位。

Energy Aspects Ltd. 定量研究主管 Nicky Ferguson 說，過去幾周場外衍生性商品交易和交換交易都顯示出大量消費者購買。

交易員和經紀人表示，隨著油價跌至 2021 年以來新低，消費者活動大幅回升。他們補充說，相比之下，生產商的資金流入要有限得多。

消費者流動的規模也反映在價格曲線的變動上。上周少數較長期的時間價差 (timespreads) 一度跌至正價差結構，因消費者買盤意味著較長期的時間價下跌速度比曲線前端的慢。