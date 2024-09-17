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英特爾18A迎亞馬遜大單 台IP廠振奮

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-17 23:07

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英特爾示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

英特爾 (INTC-US) 將以自家 Intel 18A 製程為亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 AWS 製造 AI 晶片，業界看好，由於台灣矽智財 (IP) 業者皆已加入 Intel Foundry 加速器 IP 聯盟，包括智原 (3035-TW) 旗下 ARAGIO、力旺 (3529-TW)、晶心科 (6533-TW) 與 M31(6643-TW)，也可望從中受惠。

執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 今 (17) 日宣布，英特爾將進行 40 多年來重大轉型，其中一項改革即是將代工業務設為獨立子公司，並宣布擴大與 AWS 合作，除了已宣布的 Intel 18A 以外，未來技術合作也將延伸至 Intel 18AP 與 Intel 14A。


英特爾近來面臨眾多挑戰，除了公司內部組織架構變動頻頻，也因跨足代工業務衍生相關法律訴訟等，讓外界高度關注其代工業務進展，不過，此次在美國政府支持與擴大與美國當地業者合作，取得龐大訂單，將有助英特爾重回先進製程競逐賽道中，也為英特爾生態系帶來新商機。

智原今年中宣布加入英特爾晶圓代工加速器設計服務聯盟，是目前八家成員中唯一一家台廠，未來將結合自家晶片整合能力與英特爾的先進製程與先進封裝技術，滿足客戶對 AI、HPC 和智慧汽車的新應用，此外，今年初併購的 ARAGIO 也是英特爾 IP 聯盟成員，可望提供客戶從 IP 到設計服務的一站式服務。

M31 是英特爾晶圓代工加速器 IP 聯盟的創始成員，近期也積極擴大投資，包含基礎元件 IP、高速傳輸介面 IP 等，有助擴大 M31 在北美市場的布局，並隨著英特爾將製程延伸至 18A 甚至 14A，未來相關先進製程 IP 需求也看增。

晶心科與英特爾近年積極合作，先前曾將自家架構向量處理器核心用於英特爾開發者平台中，隨著英特爾晶圓代工業務致力於架構多元化，晶心科也可望扮演支援英特爾擴張 RISC-V 業務的要角。

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