〈美股早盤〉美8月零售銷售數據報喜 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-17 21:44

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美股主要指數周二 (17 日) 開高，美國央行本周作出利率決策前，零售銷售數據成長提振美國經濟成長信心，緩解經濟大幅放緩擔憂。

截稿前，道瓊工業指數漲近 80 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 120 點或近 0.7%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲近 0.7%。

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美國商務部周二公布數據顯示，8 月零售銷售月增 0.1%，高於市場預期的 -0.2%，較上修後前值 1.1% 大幅降溫；按年來看成長 2.13%，前值自 2.9% 下修至 2.86%。美國 8 月零售銷售月增率意外上升，暗示美國經濟在第三季大部分時間內仍維持穩固基礎。

美銀調查顯示，由於對美國經濟軟著陸和聯準會 (Fed) 降息的樂觀預期，9 月全球投資人信心改善，為 6 月以來首次。調查顯示，現金配比下降至 4.2%，投資人也從周期性資產轉向對債券敏感的資產，推動對公用事業的超配達到 2008 年以來最高。

美股開盤前，主要指數期貨全面走高，其中標普 500 指數有望連續第七天上漲。美國公債殖利率基本持平，10 年期美債殖利率報 3.62%。交易員仍繼續加大押注 Fed 降息 2 碼的可能性。

Bespoke Investment Group 策略師表示：「總而言之，這是一份表面上看來還不錯的報告，沒有顯示消費者支出明顯疲軟跡象。」

截至台北時間周二（17 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.37%，至每股 215.51 美元

蘋果周二盤前股價下跌近 3%，此前一些分析師表示，新款 iPhone 16 Pro 的交貨時間表明需求低於預期，可能是由於關鍵的人工智慧 (AI) 功能延後推出。根據美銀全球研究 (BofA Global Research) 初步調查顯示，截至周一，iPhone 16 Pro 的全球出貨時間比去年 iPhone 15 Pro 短。

英特爾 (INTC-US) 早盤股價上漲 3.20%，至每股 21.58 美元

英特爾周二盤前股價上漲逾 7%，此前該公司計劃將晶圓代工業務轉為獨立部門並允許外部融資，將為亞馬遜 AWS 代工 18A 製程以上的 AI 晶片。

Meta Platforms(META-US) 早盤股價上漲 0.78%，至每股 538.17 美元

Meta 將禁止俄羅斯國家媒體組織使用其社群媒體平台，聲稱這些媒體使用欺騙手段來放大莫斯科的宣傳。這個消息周二遭到克里姆林宮的譴責。擁有 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 的 META 周一晚間表示，將在未來幾天內推出禁令，以加強打擊俄羅斯的秘密影響行動。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月零售銷售月增率報 0.1%，預期 - 0.2%，前值 1.1%

美國 8 月核心零售銷售月增率報 0.1%，預期 0.2%，前值 0.4%

美國 8 月工業生產月增率報 0.8%，預期 0.2%，前值 - 0.9%

華爾街分析：

渣打銀行表示，近期的美國經濟數據並沒有替 Fed 降息 2 碼 (50 個基點) 提供令人信服的理由。降息 2 碼但決策失誤可能比降息 1 碼 (25 個基點) 但決策失誤更糟。降息 1 碼的理由是，即將公布的通膨數據不支持通膨快速接近 2% 的目標。