瑞軒30棒球家庭日 總座：積極轉型布局AI機器人等新應用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-16 19:38

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瑞軒 (2489-TW) 今 (16) 日舉辦「瑞軒 30 棒球家庭日」，總經理吳旭軒致詞時表示，公司今年邁向第 30 個年頭，近年積極轉型，擴大開發產品線至滑鼠、AI 智能陪伴機器人以及視訊會議系統等產品。

瑞軒 8 月營收 2.76 億元，創近 8 年新高，月增 11.8%、年增 48.6%，累計前 8 月營收 151.93 億元，則為 11 年同期最佳，年增 47.7%。公司看好，第三季進入消費電子業務傳統旺季，大型運動賽事帶動電視換機潮、電競訂單增加，業績將可續創新高表現。

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吳旭軒表示，瑞軒自 1994 創立以來，服務領導品牌客戶遍布全球，公司營運據點分布於台灣、中國、越南及美國等地，未來將持續貫徹永續發展的藍圖，與員工、地球共好，展現競爭力與永續力，期許能和棒球一樣，成為台灣之光。