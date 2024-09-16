數位部修法強化電信防詐 升高特殊號碼監管力度

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-16 14:43

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數位發展部日前預告修訂《電信號碼申請及核配辦法》部分條文，以配合《詐欺犯罪危害防制條例》（防詐條例）的實施，此次修法將對電信業者違反防詐規定施以更嚴格的管理，並加強特殊服務號碼的監管力度，預計最快於今年底實施。

根據修訂草案，如果電信業者違反防詐條例相關規定，並被國家通訊傳播委員會 (NCC) 開罰，將面臨一定期間內號碼核配數量的限制，數發部表示，此舉旨在促使電信業者更積極配合防詐工作。

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特殊服務號碼「19XY」的管理也將趨於嚴格，目前已核配約 20 多組此類號碼，如防疫專線 1922、台鐵路線障礙物緊急通報專線 1933 等，數發部指出，雖然這些號碼使用範圍不大，但為防範被詐騙集團或民間濫用，將增訂相關管理規範。

新規定要求獲核配特殊服務號碼的業者在調整計畫書時需重新核准，以確保號碼使用符合原定規劃，此外，主管機關將有權隨時抽查特殊服務號碼的使用情況，電信業者則有義務配合抽查。

同時，數發部也預告修訂《數位發展部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法》，將針對從事數位經濟相關產業的防詐措施提供補助、獎勵或輔導，這些措施包括防詐宣導、產學合作研發防詐軟體等，旨在提升社會整體的識詐及阻詐能力。