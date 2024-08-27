星宇深化中台灣航網 台中-沖繩航線12月啟航

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-27 12:46

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星宇航空 (2646-TW) 今 (27) 日宣布台中 - 沖繩航線將於 12 月 2 日啟航，即日起開放訂位，新航線將以 A321neo 執飛，提供座位數共 188 個，包括商務艙 8 個、經濟艙 180 個，每周共有 4 班往返。

星宇說明，台中 - 沖繩是星宇第一條自台中出發的日本定期航線，期盼藉此提供中部旅客最便利且快速抵達日本的好方式，同時，也期待能吸引更多日本旅客造訪感受台灣中部的人文風情。

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沖繩自台灣出發飛時僅需不到 2 小時，擁有壯麗自然景觀和獨特的文化、以及別具特色的景點，如波上宮、古宇利島、首里城、國際通、玉泉洞、青之洞窟和美國村等，旅客可充分體驗當地民情。

星宇航空也與合作夥伴攜手歡慶台中 - 沖繩航線開賣，與星野集團的「星星相遇」機加酒自由行祭出航線專屬優惠，入住星野集團旗下三大不同風格酒店，包含每間房均有絕美海景的虹夕諾雅沖繩，4 天 3 夜加贈每日早餐，每人 31999 元起。或選擇都市觀光型 OMO5 沖繩那霸 4 天 3 夜每人 16999 元 起。