航空業高飛！長榮航營收創高最威 華航、星宇同寫次高好成績

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-10 18:14

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華航 (2610-TW)8 月合併營收 177.46 億元，月減 3.27%，年增 8.99%，累計前 8 月合併營收 1349.72 億元，年增 10.04%。

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長榮航 (2618-TW)8 月合併營收 199.27 億元，月增 0.26%，年增 9.66%，累計前 8 月合併營收 1470.92 億元，年增 13.24%。

星宇航空 (2646-TW)8 月合併營收 33.09 億元，月減 4.56%，年增 60.35%，累計前 8 月合併營收 231.09 億元，年增 62.61%。

台灣虎航 (6757-TW)8 月合併營收 15.31 億元，月減 5.86%，年增 23.64%，累計前 8 月合併營收 113.73 億元，年增 42.59%。

華航表示，8 月貨收 53.07 億元創今年以來最佳，月增 2.05%，年增 24.26%，隨著傳統貨運旺季到來，樂觀預期將持續暢旺。

而華航 8 月全線載客率維持 80% 以上水準，其中紐約、溫哥華較前月增幅最多，西雅圖航線也獲旅客正面迴響，獨家布拉格航線載客率同樣有近 90% 表現。

隨著中秋連假到來，華航日本航線訂位需求湧現，東京、大阪、名古屋、高松、沖繩、福岡等航線載客率皆達 95% 以上，9 月整體訂位同步增加中，華航正以每周提供超過 150 班的密集日本航班，衝刺營運動能。

長榮航則表示，8 月整體載客率近 90%，歐美澳長程航線維持穩定成長，尤其米蘭和慕尼黑則因旅遊團數量增，載客率皆超過 95%；東南亞清邁、峴港、峇里島和金邊等旅遊航點載客率也均超過 90%。

為因應日本賞楓旺季，長榮航 10 月 29 日起將恢復桃園 - 青森每周 3 班的服務。

而長榮航貨運價量齊揚，8 月貨運營收達 47.34 億元，年增 48.65%，同樣樂觀看第四季維持成長趨勢。

星宇表示，本月初再新增印尼雅加達航線，並以台中機場作為第二基地，拓展台中往返的航線；而隨著機隊運能擴大，冬季班表瞄準高票價的日本旅遊市場，台北出發至福岡、熊本和仙台航線陸續放大機型以 A330neo 飛航，為迎接第四季聖誕和新年等旅遊潮預作準備。