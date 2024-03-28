〈房產〉國揚奪左營高鐵科技之心公辦都更最優申請人投資188億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-28 16:43

高雄市政府期盼透過此一公辦都更開發，為北高雄創造優質工作與宜居環境，更期盼能吸引更多半導體產業與創新人才移居高雄，帶動高雄產業轉型發展。後續財政局將與最優申請人進行議約，預計於 2024 年第二季完成簽約

高雄副市長林欽榮 (28) 日指出，高雄市長陳其邁以來，指示加速產業轉型、推動 S 科技廊帶發展策略與區域發展計畫，已見成效。其中，台積電 (2330-TW) 進駐楠梓產業園區籌建先進製程晶圓製造廠，鄰近該園區屬「北城計畫」的「左營高鐵科技之心公辦都更案」已有亮眼招商成果。

高雄市的此一公辦都更案於 2024 年 2 月 21 日截止投標，其中「第三種商業區 A、B 基地整體開發」，共吸引 3 家申請人投標，經評選由國揚實業股取得最優申請人資格，兩塊基地面積合計達 4,713 坪，國揚預計投資 188 億元，開發量體約 7.2 萬坪，將規劃興建 A 級辦公室 (含會展空間)、智慧商場、精品旅館及智慧節能住宅，開發完成後，將帶動左營高鐵車站西側地區發展。

高雄財政局長陳勇勝表示，依最優申請人規劃構想，將於 A 基地規劃興建 2 棟地上 26 層、地下 6 層的商辦大樓及住商大樓；B 基地規劃 1 棟地上 26 層、地下 4 層的商辦大樓。

其中，A 基地將建置左營轉運站，連接楠梓產業園區及其他區域，並且於 B 基地商辦大樓及兩側公園用地、停車場用地內，闢建公共托嬰中心、里民活動中心及地下停車場等公共設施。

基於考量整體區域休憩空間鏈結性及便捷性，國揚將規劃面積達 1 公頃的 30 米寬空中大綠台立體人行系統，串聯兩塊基地及左營高鐵站，以「綠」概念呼應半屏山景觀，創造綠色科技城市，落實永續發展。

對於此一由國揚拿下的高雄市公辦都更案，高雄市政府及交通部鐵道局未來分回約 1.8 萬坪 A 級辦公空間，可提供半導體科技相關產業鏈廠商所需優質辦公環境、與陽明交通大學、清華大學產學合作所需空間。此外，最優申請人提出扶植產業構想，將提供共享辦公室租金優惠，並於 A 基地商辦大樓頂樓規劃市民天台 - 城市願景館，與市民共享城市天際景觀。