房市持續盤整探底 中國前8月房地產開發投資年減10.2%

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-09-16 10:00

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中國政府公布 14 日公布 1～8 月份全國房地產市場基本狀況，房地產投資、銷售、融資等各項指標持續在下滑，顯示房地產市場依舊處於深度調整探底的狀態。

數據指出，今年前 8 月中國房地產開發投資年減 10.2% 至 6.93 億元 (人民幣，下同) 連四月處於兩位數跌幅；其中，住宅投資 5.26 億元，年減 10.5%，顯示投資端仍然乏力。

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房地產投資下滑，與幾個重要指標有關。一是新開工面積、施工面積與竣工面積三大投資指標。從當月增速看，表現為新開工、施工面積降幅收窄，竣工面積降幅擴大。

1～8 月份，中國房屋施工面積年減 12%，降幅收窄 0.1 個百分點；房屋新開工面積年減 22.5%，降幅收窄 0.7 個百分點，此指標降幅已連續 6 個月縮小；房屋竣工面積年減 23.6%，降幅擴大 1.8 個百分點。很大原因是開發商近幾年拿地少了，導致竣工數據相應減少。

新建商品房銷售和待售情況方面，新建商品房銷售面積 60602 萬平方公尺，年減 18%，住宅銷售面積下降 20.4%。新建商品房銷售額 5.97 億元，下降 23.6%，住宅銷售額下降 25.0%。其中，8 月末商品房待售面積 73783 萬平方公尺，年增 13.9%。住宅待售面積增長 21.5%。

此外，8 月房地產開發景氣指數為 92.35。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，房地產市場難以脫離經濟運作率先穩定下來。如果缺乏政策支持，市場出清時間將會被動拉長。