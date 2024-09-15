美國宣布將提高部分中國商品301關稅 北京怒：錯上加錯

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-15 19:36

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中國商務部新聞發言人周六（14 日）就美國宣布提高部分對華 301 關稅最終措施發表聲明，表示美方此舉是錯上加錯，是典型單邊主義、保護主義的做法。

美國貿易代表辦公室周五就對華 301 關稅最終措施發布公告，宣布將提高部分中國商品的 301 關稅。中方周六對此強烈不滿，堅決反對。

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中國商務部新聞發言人說，中方已多次就 301 關稅問題向美方提出嚴正交涉。世貿組織（WTO）早已裁決 301 關稅違反規則，美方不但不糾正，反而進一步提高對華加徵關稅，這是錯上加錯。

中方說，美方 301 關稅措施是典型單邊主義、保護主義的做法，不僅嚴重破壞國際貿易秩序和全球供應鏈穩定，也沒有解決自身貿易逆差和產業競爭力的問題，還推高了美國進口商品價格，成本最終由美國企業和消費者承擔。

中方最新發布的《美國履行世貿組織規則義務情況報告》指出，美國是「全球產業鏈供應鏈擾亂者」，再次對美方濫用「301 條款」表達嚴重關注。