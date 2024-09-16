內需持續疲軟！陸8月人民幣貸款餘額增幅低於預期 M2增速持平

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-16 14:24

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最新數據顯示，今年前 8 月中國人民幣貸款增加 14.43 兆元，其中企 (事) 業單位貸款增加 11.97 兆元，但 M2 餘額僅年增 6.3%，與 7 月持平，近兩月增速穩定表現，社會融資規模和人民幣貸款分別新增 21.90 兆元和 14.43 兆元，高於市場預期，兩項指標增速都在 8% 以上。

根據中國人民銀行上周五 (13 日) 發佈的數據，截至 8 月底，我國廣義貨幣 M2 餘額年增率 6.3%，社會融資規模年增率 8.1%，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為 248.89 兆元，年增率 8.1%。

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中國民生銀行首席經濟學家溫彬說，當前金融總量增長的變化，實際上是中國經濟結構及與此關聯的金融供給側結構變化的反映，在房市供需關係發生重大變化、防範化解地方政府債務風險深入推進的背景下，金融數據在高基期影響下仍保持了平穩增長。

此外，今年前 7 月中國企業累計發債人民幣 8.4 兆元，較一年前增加 5748 億元，上月新發放企業貸款加權平均利率為 3.6% 左右，在去年低基期下又走降超過 0.2 個百分點。

今年 8 月底，中國製造業中長期貸款餘額 13.69 兆元，年增率 15.9%，其中高科技製造業中長期貸款餘額年增 13.4%。科技型中小企業貸款餘額 3.09 兆元，年增率 21.2%。「專精特新」企業貸款餘額 4.18 兆元，年增率 14.4%。普惠小微貸款餘額 32.21 兆元，年增率 16%，以上貸款增速均高於同期各項貸款增速。

近年來，中國持續推動降低社會綜合融資成本，引導金融機構向實體經濟讓利。截至今年 6 月底，銀行凈利差為 1.54%，創歷史最低水準，銀行業利潤成長也明顯放緩。

人民幣兌美元近來有所升值，美元指數自 8 月以來從 104 上方一度跌至 101 下方，創逾一年新低，跌幅約 3%。在岸人民幣兌美元從 7 月中最高的 7.27 元升值至 7.1 以內，累計升值 2%。

數據顯示，跨境資金保持凈流入中國市場態勢，8 月境外投資人凈增持境內債券約 170 億美元，連 12 個月凈流入。

中國人民銀行有關部門負責人表示，在工作機制層面，健全激勵相容的機制安排。優化科技創新和技術改造再貸款、汽車消費信貸政策，加力支援大規模設備更新和消費品以舊換新。延長普惠養老專項再貸款政策實施期限，充分發揮減碳支援工具、普惠小微貸款支援工具作用，健全與科技、環保、農業等部門工作協調機制，激勵引導金融機構提升支援的強度和水準。