蘋果官網崩了！中國網友：嘴上說不買 結果比去年難買

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-14 14:27

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北京時間周五（13 日）晚間 8 點，蘋果 (AAPL-US) iPhone16 系列手機開始預售，在官方 AppleStore 通路，不管是 App 還是網頁，都出現卡在「歡迎頁面」的情況，「蘋果官網崩了」也一度衝上中國微博熱搜。

據《成都商報》周六報導，同樣屬於蘋果官方直營通路的 Apple Store 天貓官方旗艦店，iPhone 16 標準版系列明顯遇冷，在預購開始一段時間後，仍有首批貨源。

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iPhone 16 Pro Max 則是另外一番光景，在預購開始後，首批即告售罄。在京東等第三方通路，同樣是 iPhone 16 Pro Max 最搶手，首批貨源以迅雷不及掩耳之勢，被搶購一空。

在天貓蘋果官方旗艦店，iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 多個版本沒貨，iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 則貨源充足。

在蘋果產品京東自營旗艦店，截至周五晚間 8 時 20 分，超過 32 萬人預約 iPhone 16 和 iPhone 16 Plus，這兩款機型貨源充足；超過 187 萬人預約 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max，但多個版本顯示沒貨。

不少中國消費者在社交平台上說：「一個個嘴上說不買，結果比去年難買多了。」

光大證券分析，iPhone 16 Pro 系列尺寸增加，iPhone 16 Pro 螢幕尺寸從 6.1 英寸擴大至 6.3 英寸，iPhone 16 Pro Max 由 6.7 英寸擴大至 6.9 英寸，且邊框進一步收窄，帶來更廣的視覺效果。