AI帶動 Enterprise SSD第二季合約價季增25% 第三季估再走揚

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-13 16:33

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TrendForce 今 (13) 日指出，第二季受惠輝達 (NVDA-US)GPU 平台放量及 AI 應用帶動存儲需求，加上伺服器品牌商需求升溫，enterprise SSD 採購容量明顯成長。在供不應求情況下，大幅推升第二季 enterprise SSD 平均價格季增超過 25%，使原廠營收季增 50% 以上。

展望第三季，北美 CSP 客戶需求持續增加，伺服器品牌商訂單動能不減，將繼續拉升 enterprise SSD 採購容量，TrendForce 預估，第三季合約價將較前一季上漲 15%，原廠營收將季增近 20%。

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2024 年初北美庫存去化完成，企業積極投資 AI 存儲建設，enterprise SSD 訂單大幅增加，細分三大業者來看，三星憑藉完整的產品線在競爭中佔據優勢，第二季繼續穩坐市場龍頭，營收成長至 24.8 億美元。

TrendForce 指出，第三季由於更多輝達 GPU 到貨，CSP 持續增加 enterprise SSD 採購，加上三星的 PCIe 5.0 產品逐步通過客戶驗證並開始放量，預期三星獲利率將成長，營收有望季增 20% 以上。

SK 海力士集團旗下的 Solidigm 作為最大 QLC enterprise SSD 供應商，同樣受惠於 AI 需求大幅成長，加上 SK 海力士獲得伺服器客戶加單，第二季集團整體營收增漲至 18.24 億美元，市占率微幅上升至近 32%。第三季因為 Solidigm 產能增加，且大容量 SSD 訂單動能延續至下半年，預計 SK 海力士集團的出貨量將較前一季成長，營收有望同步上升。

第二季 enterprise SSD 市占第三名為美光，其大容量產品領先業界於 2023 年開始量產，明顯推升 2024 年第二季出貨量。加上伺服器品牌商訂單同步上升，帶動美光營收大幅成長至 7.8 億美元。配合大容量 SSD 訂單增加，該公司出貨主力開始轉向 PCIe 介面產品。

鎧俠第二季 enterprise SSD 營收同樣因伺服器品牌商需求增長而上揚，達 4.9 億美元。TrendForce 表示，AI 及大數據運算浪潮將持續刺激 enterprise SSD 需求位元成長，超越消費級產品，鎧俠優勢是其產品線覆蓋 SATA、PCIe 與 SAS，未來可望擴大市占率。