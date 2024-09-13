高力新設子公司股本4.25億元 擬年底完成分割散熱事業
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-13 18:43
高力熱處理 (8996-TW) 為進行組織重組及專業分工，以提高競爭力及發揮資產管理績效，今 (13) 日召開董事會通過，將所屬熱能事業部以既存分割方式移轉予 100% 持有的新設子公司高力熱能科技公司，高力熱處理取得高力熱能科技公司所發行新股作為對價，完成分割後，高力熱能科技仍是高力 100% 持股的子公司，暫定以 2024 年 12 月 31 日爲分割基準日。
高力熱處理指出，公司分割讓與的熱能事業部營業價值預計為 8.5 億元，分割後以每股 20 元價格換取高力熱能科技公司普通股 42,500 仟股。
高力熱處理指出，分割後，高力熱能科技為高力熱處理公司設立並持股 100% 的子公司，且因分割而持有高力熱能科技的股權金額與高力分割的營業價值相等，相關業務營運也均正常運作，故原有股東權益均不受影響。本分割案尚需經股東會決議通過。
高力熱處理董事會預計於 2024 年 11 月 12 日召開股東臨時會審議此一分割案。
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