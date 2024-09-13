高力新設子公司股本4.25億元 擬年底完成分割散熱事業

高力熱處理 (8996-TW) 為進行組織重組及專業分工，以提高競爭力及發揮資產管理績效，今 (13) 日召開董事會通過，將所屬熱能事業部以既存分割方式移轉予 100% 持有的新設子公司高力熱能科技公司，高力熱處理取得高力熱能科技公司所發行新股作為對價，完成分割後，高力熱能科技仍是高力 100% 持股的子公司，暫定以 2024 年 12 月 31 日爲分割基準日。