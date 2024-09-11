SK海力士推新款SSD 預計明年Q2量產

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-11 11:13

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SK 海力士 (SK Hynix) 今 (11) 日宣佈，公司開發出適用於數據中心的高效能固態硬碟 (SSD) 產品 PEB110，目前正在與全球資料中心客戶進行驗證，計畫在明年第二季開始量產該產品，供應給市場。

SK 海力士表示，隨著 AI 時代全面到來，不僅是 HBM 等超高速 DRAM 產品，客戶對數據中心的高效能 NAND 快閃記憶體解決方案 SSD 產品需求也大增，為順應趨勢，公司推出採用 PCIe Gen5 產品，可大幅提高數據處理速度及能效的新產品，並將其推向市場。

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SK 海力士先前已經量產超高效能產品 PS1010，期望透過此次的 PEB110 產品打造強大的 SSD 產品陣容，來滿足多元化的客戶需求。

SK 海力士補充，此次新產品採用 PCIe Gen5 頻寬比 PCIe Gen4 高一倍，PEB110 的數據傳輸速度達到了 32GTs(千兆傳輸 / 秒)，效能較上一代產品提升一倍，能效提升了 30% 以上。



SK 海力士首次將 SPDM(Security Protocols and Data Model) 應用於其面向數據中心的 SSD 產品中，大幅加強了資訊安全功能；SPDM 是專門用於保護伺服器系統核心安全的解決方案，支援伺服器的安全認證和監控。隨著針對數據中心的網路攻擊的不斷增加，公司認為配備 SPDM 的 PEB110 將成為符合客戶資訊安全要求的產品。



SK 海力士針對該產品開發出了三種容量版本，包括 2TB、4TB 和 8TB，並支援 OCP 2.5 版本，以提高全球數據中心的相容性。