群聯FMS展新品 推All-in-One aiDAPTIV+方案與企業級SSD
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-06 13:09
NAND 控制晶片與解決方案業者群聯 (8299-TW) 今 (6) 日宣布，在 2024 年 FMS 展覽上展示先進技術，包含最高可達 61.44TB 容量的新款 Pascari D 系列 D200V 資料中心固態硬碟 (SSD) 解決方案，以及「aiDAPTIV+」最新全方位的地端生成式 AI 解決方案軟體「Pro Suite」。
群聯指出，兩大解決方案均針對資料密集型工作負載 (Data-Intensive Workloads) 進行專門設計，適用於希望導入生成式 AI 的各類型企業，並為用戶提供了滿足資料密集型 AI 工作負載所需的儲存、可擴展性和處理能力。
群聯說，Pascari D200V 是公司企業級 SSD 的 D 系列產品家族的最新成員，其專為資料中心設計，並提供多種規格尺寸。執行長潘健成表示，Pascari 的全新 D200V 是採用 KIOXIA BiCS FLASHTM 第八代 QLC NAND Flash 技術，目前可達 61.44TB 容量，D 系列未來還有機會可以擴展容量超過 100TB 以上，為資料中心提供所需的大容量選項，以降低運營成本。
群聯的 aiDAPTIV+ Pro Suite 是一款簡易使用的軟體，搭配群聯獨家專利的 aiDAPTIVCache AI100 SSD，將可提供一個完整的 AI 模型在地端的微調運算體驗，並透過聊天互動的介面設計，協助使用者簡化超大型語言模型的地端訓練流程。
Global Sourcing 副總裁兼 IPSG 總裁 Lawrence Luk 表示，很高興與群聯合作開發生成式 AI 商業應用，群聯的 aiDAPTIV+ Pro Suite 改變生成式 AI 的格局，簡化 AI 訓練，將大型語言模型的力量帶入中小型企業的手中。
FMS(the Future of Memory and Storage) 是全球最重要的記憶體與儲存技術會議及展覽。該展覽匯聚了技術專業人士、分析師和行業領袖，探討人工智慧、大數據和 5G 等新興應用中的技術進展以及展示最新的高效能記憶體、儲存技術和 SSD 市場趨勢。隨著 AI 技術和伺服器市場的整合，FMS 也著重於新一代儲存解決方案如何支持 AI 應用和伺服器性能的提升。
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