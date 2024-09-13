〈房產〉全台七都928檔期推案量直逼兆元改寫史上新高 年增逾4成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-13 09:46

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根據市調機構調查顯示，今 (2024) 年房市 928 檔期六都及新竹地區推案量合計 9776.5 億元，直逼兆元鉅量，較去年大增 3000 億元、年成長逾 4 成，更再度寫下單一檔期史上新高；供給部分，進場個數 401 件，較去年增加逾 4 成。

其中光台北市一地在 928 檔期就湧進 2500 多億元，而台南也擺脫去年悲情，個案與總銷年增高達 2 倍之多。

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數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案分析，受惠上半年房市買氣爆棚，建商還是「地照買、案照推、房照賣」，信心絲毫未受影響，像台北、桃園及台中等地受惠百億元大案點火，紛紛刷新區域新高紀錄，新北、台南及高雄也都同步重返高檔，若再計入今年初 329 的 7800 多億元，今年光兩大檔期就累積近 1.8 兆案量，隨著年底還有多檔指標案醞釀，全年「保底 2 兆」幾成定局。

591 新建案提醒，新青安嚴審和限貸令來勢洶洶，且近期台股上沖下洗都持續衝擊市場信心，與上半年相比，部分案場來人和銷況確實有走下坡的跡象。接下來還有央行第三季理監事會議、美國大選等重要議題披掛上陣，市場可說暗流洶湧，民眾最好要保持晴天備傘如降低槓桿、提高預備金等準備，才能應付突如其來的變化。

本次 928 房市檔期雙北可說無比熱鬧，其中台北市更登頂推案王，其關鍵在於北投、文山及南港等區突飛猛進所致。以量體最大的文山區，光「元利四季莊園」、「信義富境」、「將捷旅境.」就聯手包辦 765 億元、近 3000 戶量體，案量更是第二名大安區 2 倍多，再來南港、北投也各自有逾 200 億左右案量公開，可說是這次北市推案生力軍。

至於新北市本次 928 房市檔期總銷水位 1819 億元，直逼 2022 年締造的 1900 億高峰值；且進場個案數達 60 件，較去年增加逾 2 成，都印證建商信心火熱。而當前新北由於成屋較少，基本上以預售、預推案為大宗，同時又有雙北龐大買盤支持，整體銷況仍是「四季如夏」，常見的大樓 2、3 房仍是供不應求，更催生出許多快銷案，絲毫未受市場風雨干擾。

桃竹部分則呈現兩樣情，桃園市去年因延推案導致水位較低，如今在醞釀一年後迎來爆發，像這次不僅總銷高達 1400 多億元，推案個數 89 件也是全台最多，年增分別高達 6 成、8 成，其中又以小檜溪、中路等地為主要戰場。唯一量縮的新竹地區，由於蛋黃區持續冷靜，這兩年由基期相較低的蛋白區如湖口、寶山等地撐起半邊天。

台中這次新案連發，建商看好設廠、就業等題材積極搶灘，總銷一口氣飆到近 1900 億史上最高，熱區如北屯、西屯等區，分別都有超過 400、600 億元案量釋放。不過在限貸風暴影響下，買方態度與建商出現落差，許多投資客及首購族姿態趨向保守，部分外圍地區更傳出來人及銷況雙雙疲軟的消息，是否會一路冷到年底，值得觀察。