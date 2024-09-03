〈房產〉蛋黃區豪宅釋出！土銀標售「吉美大安花園」6戶每坪157~159.5萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-03 16:27

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北市蛋黃區豪宅難得釋出，土地銀行今 (3) 日至 9 月 18 日公告標售臺北市大安區「吉美大安花園」6 戶物件，每戶底價約 1.35 億元至 1.52 億元，不含車位每坪單價約 157~159.5 萬元，皆有附屬車位，每戶坪數約 80 至 90 坪，預定於 9 月 19 日開標。

土地銀行長年耕耘都更授信案，不僅是國內都更危老融資領頭羊，更運用自有土地參與都更，也因此獲配不少「都更分回宅」物件，本次釋出的「吉美大安花園」即是其中之一。

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土地銀行本次公告標售臺北市大安區大安路二段 82 號 7 樓、7 樓之 1、8 樓之 1、11 樓、11 樓之 1 及 80 號 11 樓，即「吉美大安花園」6 戶，每戶總價約 1 億 3,521 萬元至 1 億 5,251 萬元、坪數約 80~90 坪，車位單價為 350 萬元，不含車位每坪單價約 157~159.5 萬元，相較前次標售每坪單價 153-154 萬元，漲了約 4- 5 萬元。

「吉美大安花園」最大優勢在交通位置，除鄰近大安森林公園與東區商圈，生活機能佳，距臺北捷運大安站僅 300 公尺，可輕鬆接軌淡水信義線、文湖線捷運及松山機場，附近學區涵蓋建安國小、大安國中、大安高工及師大附中，可謂一手掌握臺北商業、娛樂、文化、金融動脈，堪稱蛋黃區指標豪宅。

以外部建材而言，「吉美大安花園」住宅大樓地上 21 層、地下 4 層，採用 SRC 鋼骨結構搭配 101 大樓同級的新日鐵制震壁，由吉美建設、華鋼開發、新濠建設、李氏投資聯手打造，其建材針對風力與地震皆具備制震效果，建物穩定度及舒適性備受肯定。

若觀察內部配置，「吉美大安花園」大樓共 84 戶、格局方正，單層各 4 戶，配備 3 座電梯，而且皆為純住宅、無店面，公設比約 33%，內部公設包含私人露天泳池、交誼廳、健身房、頂樓空中花園，展現曼哈頓豪宅的高尚氣派。

土地銀行身為百分百公股銀行，自 90 年初即響應政策開辦承作都市更新融資業務，在長期深耕都更與危老重建不動產融資的努力下，截至 112 年底，土地銀行都更融資核准額度約新臺幣 1,851 億元、縣市政府核定之危老重建計畫融資額度約 558 億元，都更加計危老重建融資餘額居八大公股銀行之翹首，亦創造

超過 360 個具備綠建材、安全結構、公益設施、活動空間的新社區，讓數十萬戶家庭享受安全、有品質的新住宅。