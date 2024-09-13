〈房產〉錢荒 壽險房貸專區也上線老牌壽險揭示房貸已量增

在銀行房貸資訊揭露專區日前上線後，雖然大多數銀行均有房貸額度，但有將近 1/3 銀行都要「排隊等撥款」，隨後夀險業購置住宅貸款資訊也已經上線，提供銀行體系外的房貸資訊，不過根據已經揭露的資料顯示，有老牌的壽險業者揭示目前房貸業務量增，但案件作業期間較長，將視整體狀況依序作業，請客戶預先評估資金需求時程。