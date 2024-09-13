〈房產〉錢荒 壽險房貸專區也上線老牌壽險揭示房貸已量增
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-13 12:27
在銀行房貸資訊揭露專區日前上線後，雖然大多數銀行均有房貸額度，但有將近 1/3 銀行都要「排隊等撥款」，隨後夀險業購置住宅貸款資訊也已經上線，提供銀行體系外的房貸資訊，不過根據已經揭露的資料顯示，有老牌的壽險業者揭示目前房貸業務量增，但案件作業期間較長，將視整體狀況依序作業，請客戶預先評估資金需求時程。
同時，部分壽險業者房貸專案內容，會針對保險客戶提供利率上部分的優惠，建議民眾多看多比較。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在房貸申請狀況不易，在銀行資金受限狀況下，不少銀行採取以價制量的策略，房貸利率條件拉高，房貸族也會多方探詢合適的物件，如保險公司、農漁會與網路銀行等管道，不過現在似乎看到壽險公司也出現案件湧入狀況，案件作業期間較長，將視整體狀況依序作業，整體房貸市場變化相當快速。
夀險業購置住宅貸款資訊顯示，六家壽險公司皆有可承做「購置 住宅貸款」額度，中信金 (2891-TW) 的台灣人壽辦理購置住宅貸款以首購、自住客戶為優先辦理對象，國泰金 (2882-TW) 的國泰人壽則是目前房貸業務量增，案件作業期間較長，將視整體狀況依序作業，請客戶預先評估資金需求時程。
曾敬德表示，壽險公司現在的房貸水準已經相當有競爭力，有些專案會針對保險客戶提供利率上部分的優惠，建議民眾多看多比較。
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