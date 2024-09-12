長榮航供應商大會 這7家廠商脫穎而出

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-12 17:54

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長榮航 (2618-TW) 今 (12) 日舉辦第四屆供應商大會，並進行首屆綠色供應鏈計劃頒獎典禮，供應鏈獲獎名單包括有新翔集團 SATS Ltd.、太古食品台灣分公司、台灣富士軟片資訊、台塑石化(6506-TW)、長榮航太、台灣中油和品卓企業等。

此次大會有國內 57 家、國外 35 家供應商共逾 150 位代表參與，盛況空前，長榮航總經理孫嘉明於會中除分享和宣導永續經營理念外，也期許與供應鏈廠商共同建立環境、經濟和社會等永續發展的共識，共創新契機。

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長榮航供應鏈涵蓋航空器製造與維修、飛航訓練和後勤勤務，以及客貨運服務、商品銷售等。

長榮航根據 2023 年首屆綠色供應鏈計劃的成果，以「綠能節電、綠色循環、綠色能源、綠色運輸」四大面向為主題，鼓勵供應商實施減碳計畫，推動整體供應鏈的綠色轉型，對報名的 23 件參賽作品邀請專家學者評鑑並進行兩輪篩選，最終決選出 7 名獲獎供應商，本屆第一名由新加坡新翔集團 (SATS Ltd.) 榮獲此殊榮。

長榮航說明，新翔集團在各個減碳專案上的積極投入，尤其利用生物分解器將有機物轉化為燃料添加劑的創新做法，讓評審團深感驚豔。

長榮航致力於降低碳排放、減少資源浪費、保護生態環境，也偕同供應商推動綠色供應鏈，優先選擇環保材料和服務，例如，可再生能源和低排放運輸工具。