長榮航穩居北美一哥地位 透露新iphone出貨動能不錯

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-29 15:03

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長榮航 (2618-TW) 全新 Hello Kitty 彩繪機「閨蜜機」28 日投入台北 - 芝加哥航線，藉此表達深耕美國中部版圖決心，長榮航總經理孫嘉明認為，現在長榮航北美一哥地位仍遙遙領先，中轉客商機大，北美版圖持續成長無虞，貨運方面，今年新 iphone 出貨看起來不錯，緊接著時序進入空運旺季，年底前看起來都還不錯，在客貨動能雙發下，第三季獲利期待。

長榮航總經理孫嘉明於芝加哥機場致詞。(鉅亨網記者王莞甯攝)

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不過，孫嘉明也提到，美國總統大選是大變數，最終結果將關係美中貿易的角力。

儘管各大航空公司積極搶戰北美市場，陸續開出在美國的新航點， 孫嘉明認為，長榮航一哥地位仍明顯領先；目前長榮航空北美航線占營收比重 4 成，而暑期載客率都還是有 9 成。

空運方面，主要出口貨物以北美汽車零組件、電商、AI 機台等，進口則是生鮮產品為主。

台北 - 芝加哥航線航班數達每周 7 班，現平均載客率超過 90%，孫嘉明於芝加哥機場的歡迎儀式中表示，芝加哥是美國中部的商業都會城市，同時擁有重要的鐵路和航空樞紐，也是金融、期貨和商品交易的主要中心，2017 年起以 777-300ER Hello Kitty 星空機加入營運，大受旅客歡迎。

接下來的閨蜜機將於夏季班表時固定於每周二、四、六飛航，冬季班表則於每周一、三、五飛航。

芝加哥民航局副局長 Amber Achilles Ritter 表示，長榮航空芝加哥 - 台北航線是芝加哥市與亞洲的重要連結，也是芝加哥龐大貨運量的重要推手，促進了兩地商業和旅遊交流，全新彩繪機到來是雙方友好合作的有力象徵，期長榮航能為芝加哥帶來更多的旅客。