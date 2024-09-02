長榮航狂擰艙位 看Q4有望衝空運高價 明年機票也難降

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-02 08:21

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長榮航 (2618-TW) 總經理孫嘉明表示，空運市況熱絡，艙位「一直努力擰出來」，即將進入第四季傳統旺季，有望持續朝疫情期間每公斤超過 20 美元的高價靠攏；展望明年，由於營運成本都是往上走，機票還是很難有明顯下調空間，貨運則持續偏強無虞。

第三季航空客運持續暢旺，貨運也淡季不淡，進入第四季後，孫嘉明認為，空運時常有電商、伺服器產業的出貨急單，業務單位努力擰出高價艙位，樂觀看空運運價在 12 月中旬前，有望達疫情每公斤超過 20 美元的高水準。

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孫嘉明進一步說明，目前看來平均機票價並未因各家航空公司增班有明顯變動，尤其歐洲線票高價幾乎不變，「每一個點都很強」，義大利米蘭和德國慕尼黑更是異軍突起，有效導入往返亞歐的旅客。

不過，孫嘉明也提到，歐洲因以觀光客源為主，是否要再開直航航點較需審慎評估。

而亞洲的東北亞、東南亞航點旅運需求仍是很熱，不過，較明顯是港澳票價下滑，好的時候載客率約 70-70%，孫嘉明不諱言「整個香港線是供過於求」，造成整體平均票價約下修 3-4%，但長榮航不考慮減班，因客機腹艙載貨的效益仍相當好。

展望明年，孫嘉明表示，「成本都是往上走，價格就很難往下調」，其中，日本線還是很好，「沒有看到需求會轉弱」，因此，對於日本將再加密現有航點的航班。

而雖有國籍航空陸續投入美西線，目前長榮航 - 西雅圖載客率仍有 80%，原本客量並未減少，顯示市場是擴張的，孫嘉明有信心地強調，有超過 6 成的美西轉機旅客都是選擇長榮航空，反映在航網轉機時間設計下很大功夫的成效。

據統計，桃園機場去年轉機旅客達 625 萬人次創新高，占全年旅客運量 17.7%，也較 2019 年的疫前成長 17.6%，而今年前 7 月轉機旅客為 394 萬人次，較 2019 年同期大增 32.3%，占總旅客運量的 15%，又以北美往返東南亞航線的轉機旅客最多。

長榮航至 2032 年前尚有 47 架飛機待交，今明年有 6 架 787 新機交付，解時西雅圖將可調整成每周營運 10 班。