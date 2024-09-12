第三批房地包租台北、台中2標31戶成功標脫 台師大學區5搶1年租388.8萬得標

國產署國有房地包租業務交出漂亮成績單，北中南各分署 113 年 7 月 25 日、26 日公告 113 年度第 3 批國有房地包租標的共 3 標 34 戶 ，包括臺北市 20 戶、臺中市 11 戶、臺南市 3 戶，今（12) 日開標結果標脫 2 標 31 戶，標脫率達 91%，其中北市由 5 家搶標，屋瓦資產管理以年租 388 萬 8,000 元得標。

國產署積極推動國有非公用房地標租與符合「租賃住宅市場發展及管理條例」規範之租賃住宅包租業，由其轉租與次承租人居住使用，即「國有房地包租」。 國產署表示，本次標脫 2 標標的區位條件良好，吸引包租業者參與投標。

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臺北市標的 (20 戶) 位於捷運公館、東門站一帶，鄰近台師大學區的黃金地段，5 家搶標，由屋瓦資產管理有限公司以年租金新臺幣 388 萬 8,000 元得標；臺中市標的 (11 戶)，亦有 3 家搶標，由誠豐不動產有限公司以年租金 31 萬元得標。該等房地將由得標之包租業進行房屋修繕後轉租予次承租人居住使用。

國產署進一步表示，113 年度第 3 批國有房地包租標的尚有 1 標 (高雄市 6 戶) 公告中，訂於 9 月 23 日辦理開標作業，相關招標資訊已揭露於該署南區分署網站，敬請包租業者把握投標期限，踴躍投標。另該署預計第 4 季將再推出至少 30 戶列標，以擴大租賃住宅市場供給並增加活化利用國有房地管道，滿足民眾租屋居住需求，屆時歡迎包租業踴躍投標。