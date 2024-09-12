〈房產〉上半年彰化縣買賣移轉棟數年增達35% 彰化市及員林成通勤族最愛

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-12 10:42

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2024 上半年各縣市建物買賣移轉棟數年增幅顯示，彰化縣年增幅高達 35.7%，位居全台第五，僅次於新竹縣市、台南市與高雄市。房仲業者根據實價登錄資料，盤點彰化縣前五大熱門交易行政區，交易量前兩名的彰化市、員林市皆鄰近高速公路交通便利，吸引許多台中市通勤族前來置產，開車半小時內可達台中鬧區的特點，帶動區域內中古屋、預售屋市場熱銷。

彰化縣 2024 上半年成交量最多的「彰化市」，上半年以 420 件成交量居第一，有巢氏房屋彰化縣府中山加盟店長高敏雯表示，彰化市是彰化縣最熱鬧的區域，生活便利性相當優質，與台中也僅有一河之隔，走高速公路到台中市區只需 30 分鐘，加上台中捷運綠線延伸計畫銜接到彰化市，且鄰近火車站附近也有彰化第一間百貨公司的建設議題發酵，持續吸引周遭行政區人口移入。

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高敏雯補充，彰化市中古屋每坪平均單價約在 22-27 萬元之間、新成屋則落在 30-40 萬元，相同總價在彰化可以買到 3 房加車位，在台中僅能購買 2 房，在價格考量下，許多靠近彰化的行政區例如烏日、大肚區民眾都會到彰化置產。而今年彰化建物買賣移轉棟數飆升，主要是預售屋完工交屋潮，許多年輕族群偏好小坪數、有管理的大樓，造就新成屋熱銷，連帶中古屋也水漲船高。未來在百貨公司、捷運綠線的加持下，預計會有更多購屋族到彰化市置產。

今年上半年交易量達 230 件的「員林市」則名列第二熱門交易行政區。有巢氏房屋員林饒明國小加盟店長黃麗滿指出，作為人口第二多的行政區，員林市的生活機能也不錯，緊鄰快速道路、高速公路，加上親民的房價，吸引許多通勤族選擇在此購屋，此外蓄洪池等公共建設，大幅度改善淹水問題，吸引年輕通勤族群。

黃麗滿店長進一步指出，員林市中古屋每坪平均單價約 20-23 萬元，相比於彰化市的價格更平易近人，千萬元內的大樓物件經常是一周內成交、供不應求。此外，員林市上半年也有大量的交屋潮，加上相當多的預售屋持續推案，大樓不斷興建的情況下，新市容帶動當地發展。在新成屋房價僅台中一半的吸引下，看好通勤族持續入住。