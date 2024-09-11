〈國泰金看經濟〉國泰台大：房市槓桿開太大 央行限貸令是正確的

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-11 18:42

‌



國泰金 (2882-TW) 攜手台大產學團隊今 (11) 日舉辦 2024 年第三季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，對於近期引起關注的限貸令，教授徐之強認為，央行主要是基於風險管理的考量，這是正確的，並指出，台灣民間部門信用占 GDP 的比重來到史上最高 166%，甚至超過美國，主管機關才會想方設法希望降低房貸集中度，避免景氣反轉傷害台灣經濟。

徐之強指出，根據今年 5 月央行發布金融穩定報告指出，我國民間部門信用占 GDP 的比重來到 166%，應是史上最高，也比美國高，這個數據代表一個國家的財務槓桿開多高，舉例來說，美國歷史最高點落在金融海嘯時期、2008 年第 2 季，占比達到 172%。

‌



徐之強說明，如果民眾因為利率低借了很多錢，自認現在的工作收入是足以還款，結果國際經濟反轉，很多人失業，就連寬限期利息都還不出來，美國當年次貸危機就是這樣發生的，因為景氣衰退、民眾失業、還不出錢、銀行面臨呆帳，環環相扣之下，景氣大幅衰退。

徐之強進一步指出，台灣央行今年 3 月升息半碼，就是看到通膨起來的跡象，6 月則採取調升存款準備率，由於土建融比重攀高，因此，主管機關開始關切銀行的銀行法 72-2 條限制，藉此管控房貸集中度問題。

徐之強表示，央行主要出自於風險管理的考量，就是怕槓桿無限開下去，因此才有限貸令，現在國際景氣沒事就算了，如果景氣反轉向下，未來去槓桿的過程會非常痛苦，將對台灣經濟造成很大的傷害，如同次貸風暴，美國 08 年的時候花了很長時間去槓桿。

徐之強強調，限貸令完全針對房市，不會影響到民間投資的借貸，若是利率走高，當然還是可能會影響到民間投資，但目前尚未看到。

國泰金投資長程淑芬表示，美國 2008 年次貸風暴，當時投資偏好多元、高槓桿，大家在追求的時候，美國的金融機構就要去找更多房貸來證券化給全球的投資人，因此連次級房屋都包裝進去。