鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-22 09:27

國泰金控 (2882-TW) 今 (22) 日公布 2026 年 6 月國民經濟信心調查結果，受惠於美伊停戰、AI 帶動出口，以及國發會景氣對策信號續呈紅燈，本月景氣展望樂觀指數與消費意願大幅上升，其中薪資現況與大額消費意願指數雙雙改寫歷史新高。此外，在台股今年大漲逾 50% 催化下，民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好指數亦續創歷史新高，並有逾 5 成民眾透過台股 ETF 進行長期資產配置。

國發會最新公布的 4 月景氣對策信號續呈紅燈，領先指標再度轉為上升，同時指標續呈上升，景氣仍呈穩健成長。美伊戰爭停戰並進入談判，且 AI 發展持續帶動台灣出口，國泰金本月調查顯示，景氣現況樂觀指數上升至 32，展望樂觀指數上升至 25.5。薪資現況指數上升至 18.8，創歷史新高，大額消費意願指數升至 21.6，亦創歷史新高，耐久財消費意願指數升至 - 0.8。

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主計總處於 2026 年 5 月 29 日預估台灣 2026 年經濟成長率 9.64%，通貨膨脹率 1.93%。本月調查結果顯示，民眾對於 2026 年經濟成長率的平均預期值為 7.12%，有 59% 的民眾認為 2026 年經濟成長率會高於 7%；而民眾對於 2026 年平均通膨預期值為 2.26%，且有 58% 的民眾認為 2026 年通貨膨脹率會高於 2%。相較於主計總處，民眾對於 2026 年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。

美伊戰爭停戰並進入談判，帶動市場樂觀情緒，且美國四大 CSP 上修資本支出，基建需求增加持續帶動台股獲利上修，5 月台股大幅走升。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數升至 54.5，風險偏好指數升至 40.6，同續創歷史新高。

台股今年以來走升逾 50%，民眾亦透過投資台股 ETF 參與股市。調查結果顯示，有 26% 民眾僅投資被動式 ETF，24% 民眾主動式及被動式 ETF 皆有投資，19% 民眾僅投資主動式 ETF；54% 民眾投資台股 ETF 的主要目的為長期累積資產，另有 16%、7% 民眾投資的目的為長期領取配息、分散風險。

關於民眾對於未來一年操作台股 ETF 的想法及影響因素，調查結果顯示，50% 民眾將買進並持有逾 1 年，18% 民眾將維持現有部位，13% 民眾將買進並於 1 年內賣出。

54% 民眾認為 AI 產業發展為未來一年主要影響台股 ETF 的因素，而有 19% 及 15% 民眾則認為台灣企業獲利與景氣、全球股市與風險情緒亦為主要影響台股 ETF 因素之一。